AGENDA · Concarneau
Forum des associations Concarneau
samedi 5 septembre 2026 · Concarneau
Informations pratiques
Concarneau
Forum des associations
Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:30:00
fin : 2026-09-05 17:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Cet événement phare de la rentrée réunira près de 150 associations, offrant aux concarnois l’occasion de découvrir et de s’engager dans une multitude d’activités. Près de 150 stands seront accessibles librement tout au long de la journée. .
Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 38 38
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English :
L’événement Forum des associations Concarneau a été mis à jour le 2026-08-06 par OTC CCA
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