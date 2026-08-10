Informations pratiques

Concarneau

Forum des associations

Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:30:00

fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Cet événement phare de la rentrée réunira près de 150 associations, offrant aux concarnois l’occasion de découvrir et de s’engager dans une multitude d’activités. Près de 150 stands seront accessibles librement tout au long de la journée. .

Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 38 38

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English :

L’événement Forum des associations Concarneau a été mis à jour le 2026-08-06 par OTC CCA