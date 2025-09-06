Forum des associations Concorès

Forum des associations Concorès samedi 6 septembre 2025.

Forum des associations

Concorès Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 14:00:00

fin : 2025-09-06 18:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Concorès un petit village bourian, une belle énergie culturelle, sportive, artistique …

Ce forum est l’occasion pour vous de découvrir les associations et leurs activités.

Concorès 46310 Lot Occitanie festiceou@gmail.Com

English :

Concorès: a small village in the Bourbiès region with a great deal of cultural, sporting and artistic energy?

This forum is an opportunity for you to discover the associations and their activities.

German :

Concorès: ein kleines Dorf in Bourian, eine schöne kulturelle, sportliche und künstlerische Energie?

Dieses Forum bietet Ihnen die Gelegenheit, die Vereine und ihre Aktivitäten zu entdecken.

Italiano :

Concorès: un piccolo villaggio della regione di Bourbiès con una grande energia culturale, sportiva e artistica?

Questo forum è un’occasione per scoprire le associazioni e le loro attività.

Espanol :

Concorès: un pequeño pueblo de la región de Bourbiès con una gran energía cultural, deportiva y artística..

Este foro es una oportunidad para descubrir las asociaciones y sus actividades.

L’événement Forum des associations Concorès a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Gourdon