Forum des associations Concorès
samedi 6 septembre 2025.
Forum des associations
Concorès Lot
Gratuit
Gratuit
Date et horaire :
Début : 2025-09-06 14:00:00
fin : 2025-09-06 18:00:00
Date(s) :
2025-09-06
Concorès un petit village bourian, une belle énergie culturelle, sportive, artistique …
Ce forum est l’occasion pour vous de découvrir les associations et leurs activités.
Concorès 46310 Lot Occitanie festiceou@gmail.Com
English :
Concorès: a small village in the Bourbiès region with a great deal of cultural, sporting and artistic energy?
This forum is an opportunity for you to discover the associations and their activities.
German :
Concorès: ein kleines Dorf in Bourian, eine schöne kulturelle, sportliche und künstlerische Energie?
Dieses Forum bietet Ihnen die Gelegenheit, die Vereine und ihre Aktivitäten zu entdecken.
Italiano :
Concorès: un piccolo villaggio della regione di Bourbiès con una grande energia culturale, sportiva e artistica?
Questo forum è un’occasione per scoprire le associazioni e le loro attività.
Espanol :
Concorès: un pequeño pueblo de la región de Bourbiès con una gran energía cultural, deportiva y artística..
Este foro es una oportunidad para descubrir las asociaciones y sus actividades.
L’événement Forum des associations Concorès a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Gourdon