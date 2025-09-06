Forum des associations Corbeilles

Forum des associations Corbeilles samedi 6 septembre 2025.

Forum des associations

Corbeilles Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 09:30:00

fin : 2025-09-06 13:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Venez découvrir et vous inscrire aux diverses activités proposées sur la commune de Corbeilles pour cette rentrée 2025-2026. .

Corbeilles 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 04 05

English :

Associations Forum

German :

Forum der Vereine

Italiano :

Forum delle associazioni

Espanol :

Foro de asociaciones

L’événement Forum des associations Corbeilles a été mis à jour le 2025-08-21 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS