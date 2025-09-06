Forum des associations Corbeilles
Forum des associations Corbeilles samedi 6 septembre 2025.
Forum des associations
Corbeilles Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 09:30:00
fin : 2025-09-06 13:00:00
Date(s) :
2025-09-06
Forum des associations
Venez découvrir et vous inscrire aux diverses activités proposées sur la commune de Corbeilles pour cette rentrée 2025-2026. .
Corbeilles 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 04 05
English :
Associations Forum
German :
Forum der Vereine
Italiano :
Forum delle associazioni
Espanol :
Foro de asociaciones
L’événement Forum des associations Corbeilles a été mis à jour le 2025-08-21 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS