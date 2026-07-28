AGENDA · Corlay
Forum des associations Corlay
samedi 5 septembre 2026 · Corlay
Informations pratiques
Corlay
Forum des associations
Salle des fêtes Corlay Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 13:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Venez découvrir les associations locales et leurs activités. .
Salle des fêtes Corlay 22320 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 40 41
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English :
L’événement Forum des associations Corlay a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Bretagne Centre
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