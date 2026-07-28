Informations pratiques

Corlay

Forum des associations

Salle des fêtes Corlay Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 13:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Venez découvrir les associations locales et leurs activités. .

Salle des fêtes Corlay 22320 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 40 41

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English :

L’événement Forum des associations Corlay a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Bretagne Centre