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Forum des Associations, Cosec Marcel Poinsot, Rambervillers

lundi 5 octobre 2026 · Cosec Marcel Poinsot · Rambervillers

Forum des Associations, Cosec Marcel Poinsot, Rambervillers

Informations pratiques

Début
lundi 5 octobre 2026
Fin
lundi 5 octobre 2026
Lieu
Cosec Marcel Poinsot
Adresse
20 Rue Général Leclerc, 88700 Rambervillers
Ville
88700 Rambervillers
Département
Vosges

Forum des Associations Lundi 5 octobre, 10h00 Cosec Marcel Poinsot Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-05T10:00:00+02:00 – 2026-10-05T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-05T10:00:00+02:00 – 2026-10-05T16:00:00+02:00

Venez participer au Forum des Associations et partez à la découverte de la diversité des associations de la Région de Rambervillers.
Une restauration sera proposée sur place

Cosec Marcel Poinsot 20 Rue Général Leclerc, 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est
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