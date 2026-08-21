AGENDA · Rambervillers
Forum des Associations, Cosec Marcel Poinsot, Rambervillers
lundi 5 octobre 2026 · Cosec Marcel Poinsot · Rambervillers
Informations pratiques
Forum des Associations Lundi 5 octobre, 10h00 Cosec Marcel Poinsot Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-05T10:00:00+02:00 – 2026-10-05T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-05T10:00:00+02:00 – 2026-10-05T16:00:00+02:00
Venez participer au Forum des Associations et partez à la découverte de la diversité des associations de la Région de Rambervillers.
Une restauration sera proposée sur place
Cosec Marcel Poinsot 20 Rue Général Leclerc, 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est
Forum des Associations
Ville de Rambervillers
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