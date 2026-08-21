Forum des Associations, Cosec Marcel Poinsot, Rambervillers

Informations pratiques

Forum des Associations Lundi 5 octobre, 10h00 Cosec Marcel Poinsot Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-05T10:00:00+02:00 – 2026-10-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-05T10:00:00+02:00 – 2026-10-05T16:00:00+02:00

Venez participer au Forum des Associations et partez à la découverte de la diversité des associations de la Région de Rambervillers.

Une restauration sera proposée sur place

Cosec Marcel Poinsot 20 Rue Général Leclerc, 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est

Forum des Associations

Ville de Rambervillers