Forum des associations couëronnaises Salle l’Estuaire Couëron samedi 27 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 10:00 – 18:00

Gratuit : oui gratuit Tout public

Plus de 50 associations seront présentes, et proposeront de nombreuses démonstrations et initiations : – Aïkido, jujitsu, self-défense, Qi Gong, yoga, gym pilates, initiation aux gestes qui sauvent- Atelier musique, danse de salon- Foot en marchant, basket santé, tennis de table- Démonstration de solex et mobylettes, stand de contrôle technique pour les vélos, balade à vélo (venez à vélo !)- Et bien d’autres surprises ! Restauration possible sur place.Programme sur ville-coueron.fr/forum-asso

Salle l’Estuaire Couëron 44220