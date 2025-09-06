Forum des associations Coutances
Forum des associations Coutances samedi 6 septembre 2025.
Forum des associations
11 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 10:00:00
fin : 2025-09-06 16:00:00
Date(s) :
2025-09-06
Forum des associations au centre d’animation les Unelles de 10h à 16h. .
11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 53
English : Forum des associations
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Forum des associations Coutances a été mis à jour le 2025-08-29 par Coutances Tourisme