Forum des associations Salle Joug-Dieu Crêches-sur-Saône
samedi 29 août 2026 · Salle Joug-Dieu · Crêches-sur-Saône
Informations pratiques
Crêches-sur-Saône
Forum des associations
Salle Joug-Dieu 59 rue du Stade Crêches-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-29 15:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Vous pourrez découvrir plus d’une quarantaine d’activités, vous inscrire, assister à des démonstrations et des initiations dans tout le complexe sportif. .
Salle Joug-Dieu 59 rue du Stade Crêches-sur-Saône 71680 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 36 57 90
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English : Forum des associations
L’événement Forum des associations Crêches-sur-Saône a été mis à jour le 2026-08-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)