Forum des associations Salle Joug-Dieu Crêches-sur-Saône

Informations pratiques

Crêches-sur-Saône

Forum des associations

Salle Joug-Dieu 59 rue du Stade Crêches-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:00:00

fin : 2026-08-29 15:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Vous pourrez découvrir plus d’une quarantaine d’activités, vous inscrire, assister à des démonstrations et des initiations dans tout le complexe sportif. .

Salle Joug-Dieu 59 rue du Stade Crêches-sur-Saône 71680 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 36 57 90

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English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Crêches-sur-Saône a été mis à jour le 2026-08-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)