Forum des associations Espace Soubeyran Crest

Forum des associations Espace Soubeyran Crest samedi 6 septembre 2025.

Forum des associations

Espace Soubeyran 75 Av. Jean Rabot Crest Drôme

Début : Samedi 2025-09-06 09:30:00

fin : 2025-09-06 17:30:00

Date(s) :

2025-09-06

De 9h30 à 17h30 à la Salle Moulinage de l’Espace Soubeyran.

A partir de 14h jam sessions au skatepark org&anisés par l’association Crest Skateboard Club avec ambiance musicale.

Espace Soubeyran 75 Av. Jean Rabot Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes cabinet@mairie-crest.fr

English :

9:30am to 5:30pm at Salle Moulinage, Espace Soubeyran.

From 2pm, jam sessions at the skatepark organized by the Crest Skateboard Club, with live music.

German :

Von 9:30 bis 17:30 Uhr in der Salle Moulinage des Espace Soubeyran.

Ab 14 Uhr Jam Sessions im Skatepark, organisiert vom Verein Crest Skateboard Club, mit musikalischer Umrahmung.

Italiano :

Dalle 9.30 alle 17.30 nella Salle Moulinage dell’Espace Soubeyran.

Dalle 14.00, jam session allo skatepark organizzate dal Crest Skateboard Club, con musica dal vivo.

Espanol :

De 9.30 a 17.30 h en la Sala Moulinage del Espace Soubeyran.

A partir de las 14:00 h, jam sessions en el skatepark organizadas por el Crest Skateboard Club, con música en directo.

