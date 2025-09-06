Forum des associations culturelles et sportives Bazoches-les-Gallerandes

Bazoches-les-Gallerandes Loiret

Début : 2025-09-06 09:00:00

fin : 2025-09-06 14:00:00

2025-09-06

Ne manquez pas le Forum des Associations Culturelles et Sportives de Bazoches-les-Gallerandes !

De 9h à 14h, rendez-vous au stade de foot et gymnase pour découvrir la richesse des associations locales, échanger avec les bénévoles passionnés et trouver les activités qui vous correspondent sport, culture, loisirs… il y en aura pour tous les goûts !

Et pour partager un moment convivial, l’UCAB vous invite à un apéritif offert à 12h30.

Un rendez-vous incontournable pour bien démarrer la rentrée ! .

Bazoches-les-Gallerandes 45480 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 40 01

Don’t miss the Forum des Associations Culturelles et Sportives de Bazoches-les-Gallerandes!

Verpassen Sie nicht das Forum der kulturellen und sportlichen Vereine in Bazoches-les-Gallerandes!

Non perdetevi il Forum delle Associazioni Culturali e Sportive di Bazoches-les-Gallerandes!

No se pierda el Foro de Asociaciones Culturales y Deportivas de Bazoches-les-Gallerandes

