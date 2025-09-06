Forum des Associations d’Avord Avord

Forum des Associations d’Avord Avord samedi 6 septembre 2025.

Forum des Associations d’Avord

Rue Aurore Dupin Avord Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 15:00:00

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

La commune d’Avord vous invite à leur forum des associations !

Trouvez votre prochain passe-temps lors de cette rencontre unique entre bénévoles et futurs adhérents. .

Rue Aurore Dupin Avord 18520 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 69 10 16 accueil@ville-avord.fr

English :

The commune of Avord invites you to their associations forum!

German :

Die Gemeinde Avord lädt Sie zu ihrem Forum der Vereine ein!

Italiano :

Il comune di Avord vi invita al suo forum delle associazioni!

Espanol :

El municipio de Avord le invita a su foro de asociaciones

L’événement Forum des Associations d’Avord Avord a été mis à jour le 2025-08-30 par OT BOURGES