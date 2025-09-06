Forum des Associations d’Avord Avord
Forum des Associations d’Avord Avord samedi 6 septembre 2025.
Forum des Associations d’Avord
Rue Aurore Dupin Avord Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 15:00:00
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
La commune d’Avord vous invite à leur forum des associations !
Trouvez votre prochain passe-temps lors de cette rencontre unique entre bénévoles et futurs adhérents. .
Rue Aurore Dupin Avord 18520 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 69 10 16 accueil@ville-avord.fr
English :
The commune of Avord invites you to their associations forum!
German :
Die Gemeinde Avord lädt Sie zu ihrem Forum der Vereine ein!
Italiano :
Il comune di Avord vi invita al suo forum delle associazioni!
Espanol :
El municipio de Avord le invita a su foro de asociaciones
L’événement Forum des Associations d’Avord Avord a été mis à jour le 2025-08-30 par OT BOURGES