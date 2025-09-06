Forum des associations de Baume les Dames Place de l’Europe Baume-les-Dames

Forum des associations de Baume les Dames Place de l'Europe Baume-les-Dames samedi 6 septembre 2025.

Place de l’Europe Gymnase de l’Europe et Gymnase Laroche Baume-les-Dames Doubs

Début : 2025-09-06 09:00:00

fin : 2025-09-06 14:00:00

2025-09-06

Le forum, c’est une trentaine d’associations qui se mobilisent pour faire découvrir leur activité.

Venez rencontrer les bénévoles et vous inscrire pour la rentrée 2024.

Une remise des « Trophées des sports » aura lieu à 11h00

Organisé par la Ville de Baume les Dames .

Place de l'Europe Gymnase de l'Europe et Gymnase Laroche Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

