Forum des associations de Bellenaves Salle socioculturelle Bellenaves

Informations pratiques

Bellenaves

Forum des associations de Bellenaves

Salle socioculturelle 9 Place de la Mairie Bellenaves Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Une quinzaine d’associations sera présente au forum pour y présenter leurs activités sportives et culturelles. Une belle occasion de découvrir des passions, de s’impliquer et de rencontrer des associations bellenavoises !

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Salle socioculturelle 9 Place de la Mairie Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75 tourisme@bellenaves.fr

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English :

About fifteen organizations will be at the forum to showcase their sports and cultural activities. It’s a great opportunity to discover new interests, get involved, and meet organizations from Bellenavois!

L’événement Forum des associations de Bellenaves Bellenaves a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme Val de Sioule