Forum des associations de Bellenaves Salle socioculturelle Bellenaves
samedi 12 septembre 2026 · Salle socioculturelle · Bellenaves
Informations pratiques
Bellenaves
Forum des associations de Bellenaves
Salle socioculturelle 9 Place de la Mairie Bellenaves Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 12:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Une quinzaine d’associations sera présente au forum pour y présenter leurs activités sportives et culturelles. Une belle occasion de découvrir des passions, de s’impliquer et de rencontrer des associations bellenavoises !
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Salle socioculturelle 9 Place de la Mairie Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75 tourisme@bellenaves.fr
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English :
About fifteen organizations will be at the forum to showcase their sports and cultural activities. It’s a great opportunity to discover new interests, get involved, and meet organizations from Bellenavois!
L’événement Forum des associations de Bellenaves Bellenaves a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme Val de Sioule
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