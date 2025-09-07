FORUM DES ASSOCIATIONS DE CAZERES Square Lafayette Cazères

FORUM DES ASSOCIATIONS DE CAZERES Square Lafayette Cazères dimanche 7 septembre 2025.

FORUM DES ASSOCIATIONS DE CAZERES

Square Lafayette JARDIN PUBLIC Cazères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 09:00:00

fin : 2025-09-07 16:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Venez nombreux découvrir les associations locales.

Les associations sportives, culturelles, sociales, environnementales…vous présentent leurs activités.

Démonstrations, initiations et animations susciteront certainement des vocations afin que petits et grands s’épanouissent tout au long de l’année.

Les communes de Boussens, Cazères et Martres-Tolosane vous proposent un temps fort de la rentrée le forum des associations.

Nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir la richesse associative de notre territoire. Démonstrations, initiations susciteront certainement des vocations afin que petits et grands s’épanouissent tout au long de l’année.

Echange, partage et convivialité, trois qualificatifs qui résument bien les instants qui vous attendent !

Les communes de Boussens, Cazères et Martres-Tolosane vous attendent nombreuses et nombreux pour ces trois forums qui laissent présager de beaux moments. .

Square Lafayette JARDIN PUBLIC Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 46 00

English :

Come and discover our local associations.

German :

Kommen Sie zahlreich und entdecken Sie die örtlichen Vereine.

Italiano :

Venite a scoprire le associazioni locali.

Espanol :

Venga a descubrir las asociaciones locales.

L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS DE CAZERES Cazères a été mis à jour le 2025-08-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE