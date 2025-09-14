Forum des associations de Chalais Salle des Fêtes Chalais

Forum des associations de Chalais Salle des Fêtes Chalais dimanche 14 septembre 2025.

Forum des associations de Chalais

Salle des Fêtes 4 rue Victor Hugo Chalais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 09:00:00

fin : 2025-09-14 13:00:00

Date(s) :

2025-09-14

Venez découvrir les associations de votre bassin de vie !

.

Salle des Fêtes 4 rue Victor Hugo Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 20 61 animationviesociale@cscenvol.com

English :

Come and discover the associations in your area!

German :

Entdecken Sie die Vereine in Ihrem Einzugsgebiet!

Italiano :

Venite a scoprire le associazioni della vostra zona!

Espanol :

Venga a descubrir las asociaciones de su zona

L’événement Forum des associations de Chalais Chalais a été mis à jour le 2025-09-01 par Office de tourisme du Sud Charente