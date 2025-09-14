Forum des associations de Chalais Salle des Fêtes Chalais
Forum des associations de Chalais Salle des Fêtes Chalais dimanche 14 septembre 2025.
Forum des associations de Chalais
Salle des Fêtes 4 rue Victor Hugo Chalais Charente
Début : 2025-09-14 09:00:00
fin : 2025-09-14 13:00:00
2025-09-14
Venez découvrir les associations de votre bassin de vie !
Salle des Fêtes 4 rue Victor Hugo Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 20 61 animationviesociale@cscenvol.com
English :
Come and discover the associations in your area!
German :
Entdecken Sie die Vereine in Ihrem Einzugsgebiet!
Italiano :
Venite a scoprire le associazioni della vostra zona!
Espanol :
Venga a descubrir las asociaciones de su zona
L’événement Forum des associations de Chalais Chalais a été mis à jour le 2025-09-01 par Office de tourisme du Sud Charente