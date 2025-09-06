Forum des Associations de Grâne Place du Champ de Mars Grane
Début : 2025-09-06 09:30:00
fin : 2025-09-06 12:00:00
2025-09-06
Forum des Associations 2025 du village de Grâne au Centre Rural d’Animations.
Place du Champ de Mars Centre Rural d’Animations Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 62 61 21
English :
Forum des Associations 2025 of the village of Grâne at the Centre Rural d’Animations.
German :
Forum des Associations 2025 des Dorfes Grâne im Centre Rural d’Animations.
Italiano :
Forum delle Associazioni 2025 nel villaggio di Grâne presso il Centro rurale di animazione.
Espanol :
Forum des Associations 2025 en el pueblo de Grâne, en el Centre Rural d’Animations.
