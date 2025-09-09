Forum des associations de la Générale Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Forum des associations de la Générale Caserne Mellinet/La Générale Nantes mardi 9 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-09 18:00 – 20:00

Gratuit : oui gratuit Tout public

Venez rencontrer les animateur·ices des ateliers et activités qui occuperont la Générale cette année 2025/2026 et vous y inscrire pour quelques cours, un trimestre ou une année entière !

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

https://lagenerale-casernemellinet.fr/activites-1