Forum des associations de la Vallée du Tarn à la Cresse La Cresse
Forum des associations de la Vallée du Tarn à la Cresse La Cresse vendredi 5 septembre 2025.
Forum des associations de la Vallée du Tarn à la Cresse
Salle Polyvalente La Cresse Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-05
fin : 2025-09-05
Date(s) :
2025-09-05
Organisé par l’association les associations de la Vallée.
A partir de 18h à la salle polyvalente de la Cresse. .
Salle Polyvalente La Cresse 12640 Aveyron Occitanie associationsvalleedutarn@gmail.com
English :
Organized by the association les associations de la Vallée.
German :
Organisiert von der Association les associations de la Vallée (Vereinigungen des Tals).
Italiano :
Organizzato dall’Associazione delle Associazioni della Valle.
Espanol :
Organizado por la Asociación de Asociaciones del Valle.
L’événement Forum des associations de la Vallée du Tarn à la Cresse La Cresse a été mis à jour le 2025-08-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)