Forum des associations de la Vallée du Tarn à la Cresse La Cresse

Forum des associations de la Vallée du Tarn à la Cresse La Cresse vendredi 5 septembre 2025.

Forum des associations de la Vallée du Tarn à la Cresse

Salle Polyvalente La Cresse Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-05

Date(s) :

2025-09-05

Organisé par l’association les associations de la Vallée.

A partir de 18h à la salle polyvalente de la Cresse. .

Salle Polyvalente La Cresse 12640 Aveyron Occitanie associationsvalleedutarn@gmail.com

English :

Organized by the association les associations de la Vallée.

German :

Organisiert von der Association les associations de la Vallée (Vereinigungen des Tals).

Italiano :

Organizzato dall’Associazione delle Associazioni della Valle.

Espanol :

Organizado por la Asociación de Asociaciones del Valle.

L’événement Forum des associations de la Vallée du Tarn à la Cresse La Cresse a été mis à jour le 2025-08-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)