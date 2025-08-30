Forum des associations de la Ville de Romans Les Escales Estivales de Romans Place Maurice Faure, Quai Dauphin, Rue Pêcherie Romans-sur-Isère

Place Maurice Faure, Quai Dauphin, Rue Pêcherie
Romans-sur-Isère

Début : Samedi 2025-08-30 09:00:00

fin : 2025-08-30 17:00:00

2025-08-30

Découverte des activités de 120 associations romanaises (sportives, culturelles, éducatives, patrimoniales, écologiques…) avec démonstrations et échanges privilégiés !



Le Forum des associations est le moment incontournable de votre rentrée !

Place Maurice Faure, Quai Dauphin, Rue Pêcherie Centre historique de Romans Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Discover the activities of 120 local associations (sports, cultural, educational, heritage, environmental…) with demonstrations and privileged exchanges!



The Forum des associations is the must-attend back-to-school event!

German :

Entdecken Sie die Aktivitäten von 120 Vereinen aus Rom (Sport, Kultur, Bildung, Kulturerbe, Ökologie…) mit Vorführungen und privilegiertem Austausch!



Das Forum der Vereine ist der unumgängliche Moment Ihres Schulanfangs!

Italiano :

Scoprite le attività di 120 associazioni rumene (sportive, culturali, educative, culturali, ambientali…) con dimostrazioni e scambi privilegiati!



Il Forum delle associazioni è un appuntamento imperdibile all’inizio del nuovo anno scolastico!

Espanol :

Descubra las actividades de 120 asociaciones rumanas (deportivas, culturales, educativas, patrimoniales, medioambientales…) con demostraciones e intercambios privilegiados



El Foro de las Asociaciones es una cita ineludible al comienzo del nuevo curso escolar

