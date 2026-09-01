Informations pratiques

Lignan-sur-Orb

FORUM DES ASSOCIATIONS DE LIGNAN-SUR-ORB

2 avenue Ingarrigues Lignan-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Prenez contact avec les nombreuses associations locales.

L’occasion de se renseigner, de prendre contact avec les nombreuses associations locales.

L’occasion aussi de souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants de la commune, tout ceci se clôturant par le verre de l’amitié. .

2 avenue Ingarrigues Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie +33 7 86 98 57 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : FORUM DES ASSOCIATIONS DE LIGNAN-SUR-ORB

Get in touch with the many local organizations.

L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS DE LIGNAN-SUR-ORB Lignan-sur-Orb a été mis à jour le 2026-08-22 par 34 ADT34