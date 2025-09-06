Forum des associations de Loriol Loriol-sur-Drôme

Forum des associations de Loriol

Gymnase Jean Clément Loriol-sur-Drôme Drôme

Début : 2025-09-06 13:30:00

fin : 2025-09-06 18:00:00

2025-09-06

Après-midi placé sous le signe du partage, de la culture, du sport et de la vie associative ! Plus de 50 associations partenaires qui vont partager leur passion! Animations prévues. Avec la boutique Troc Ton Truc, découvrez « Vide ton dressing de sport » !

Gymnase Jean Clément Loriol-sur-Drôme 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 63 76 mairie@loriol.com

English :

An afternoon of sharing, culture, sport and community life! Over 50 partner associations to share their passion! Activities planned. With the Troc Ton Truc boutique, discover « Empty your sports dressing room »!

German :

Dieser Nachmittag steht ganz im Zeichen des Teilens, der Kultur, des Sports und des Vereinslebens! Mehr als 50 Partnervereine werden ihre Leidenschaft mit Ihnen teilen! Es sind Animationen vorgesehen. Entdecken Sie mit der Boutique Troc Ton Truc « Vide ton dressing de sport » (Leere deine Sportgarderobe)!

Italiano :

Un pomeriggio di condivisione, cultura, sport e vita comunitaria! Oltre 50 associazioni partner condivideranno la loro passione! Attività previste. Con il negozio Troc Ton Truc, scoprite « Svuota il tuo spogliatoio sportivo »!

Espanol :

Una tarde de convivencia, cultura, deporte y vida asociativa Más de 50 asociaciones colaboradoras compartirán su pasión Actividades previstas. Con la tienda Troc Ton Truc, ¡descubra « Vacíe su vestuario deportivo »!

