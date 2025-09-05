Forum des associations de Montboucher sur Jabron Espace Agora Montboucher-sur-Jabron

Forum des associations de Montboucher sur Jabron

Espace Agora 200 route de Sauzet Montboucher-sur-Jabron Drôme

Début : 2025-09-05 16:30:00

fin : 2025-09-05

2025-09-05

Cette année le Forum des Associations se tiendra à l’Espace Agora !

L’occasion pour tous de découvrir ou redécouvrir ce nouveau lieu de vie sur la commune pour vous inscrire à vos activités de cette année

Espace Agora 200 route de Sauzet Montboucher-sur-Jabron 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes mairie.montboucher@montboucher26.fr

English :

This year’s Forum des Associations will be held at the Espace Agora!

It’s the perfect opportunity for everyone to discover or rediscover this new community hub and sign up for this year’s activities

German :

Dieses Jahr findet das Forum der Vereine im Espace Agora statt!

Eine Gelegenheit für alle, diesen neuen Lebensraum der Gemeinde zu entdecken oder wiederzuentdecken, um sich für Ihre Aktivitäten in diesem Jahr anzumelden

Italiano :

Quest’anno il Forum delle Associazioni si terrà all’Espace Agora!

È un’occasione per tutti di scoprire o riscoprire questo nuovo centro comunitario e di iscriversi alle attività di quest’anno

Espanol :

Este año, el Foro de las Asociaciones se celebrará en el Espacio Ágora

Es una oportunidad para que todos descubran o redescubran este nuevo centro comunitario y se inscriban en las actividades de este año

