Forum des associations de Montélimar avenue du 14 Juillet 1789 Montélimar

Forum des associations de Montélimar avenue du 14 Juillet 1789 Montélimar samedi 6 septembre 2025.

Forum des associations de Montélimar

avenue du 14 Juillet 1789 Palais des congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 09:00:00

fin : 2025-09-06 18:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Le qui donne ’ de découvrir de nouvelles activités, de rencontrer des bénévoles passionnés, de trouver l’association qui correspond à vos envies pour la saison à venir.

.

avenue du 14 Juillet 1789 Palais des congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 00 programmation-animation.evenementiel-sportif@montelimar.fr

English :

Le qui donne? to discover new activities, meet passionate volunteers and find the right association for the coming season.

German :

Der der gibt? neue Aktivitäten zu entdecken, begeisterte Freiwillige zu treffen, den Verein zu finden, der Ihren Wünschen für die kommende Saison entspricht.

Italiano :

Scoprite nuove attività, incontrate volontari appassionati e trovate l’associazione giusta per la prossima stagione.

Espanol :

Descubra nuevas actividades, conozca a voluntarios apasionados y encuentre la asociación adecuada para la próxima temporada.

L’événement Forum des associations de Montélimar Montélimar a été mis à jour le 2025-08-15 par Montélimar Tourisme Agglomération