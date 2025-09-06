Forum des associations de Montélimar avenue du 14 Juillet 1789 Montélimar
Forum des associations de Montélimar avenue du 14 Juillet 1789 Montélimar samedi 6 septembre 2025.
Forum des associations de Montélimar
avenue du 14 Juillet 1789 Palais des congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme
Début : 2025-09-06 09:00:00
fin : 2025-09-06 18:00:00
2025-09-06
Le qui donne ’ de découvrir de nouvelles activités, de rencontrer des bénévoles passionnés, de trouver l’association qui correspond à vos envies pour la saison à venir.
avenue du 14 Juillet 1789 Palais des congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 00 programmation-animation.evenementiel-sportif@montelimar.fr
English :
Le qui donne? to discover new activities, meet passionate volunteers and find the right association for the coming season.
German :
Der der gibt? neue Aktivitäten zu entdecken, begeisterte Freiwillige zu treffen, den Verein zu finden, der Ihren Wünschen für die kommende Saison entspricht.
Italiano :
Scoprite nuove attività, incontrate volontari appassionati e trovate l’associazione giusta per la prossima stagione.
Espanol :
Descubra nuevas actividades, conozca a voluntarios apasionados y encuentre la asociación adecuada para la próxima temporada.
L’événement Forum des associations de Montélimar Montélimar a été mis à jour le 2025-08-15 par Montélimar Tourisme Agglomération