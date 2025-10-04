Forum des Associations de Montluçon Parc des Expositions Montluçon

Forum des Associations de Montluçon Parc des Expositions Montluçon samedi 4 octobre 2025.

Forum des Associations de Montluçon

Parc des Expositions Montluçon

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-05 19:00:00

2025-10-04 2025-10-05

L’opportunité pour le grand public de venir rencontrer les associations locales et de découvrir le panel d’activités sportives, culturelles, de loisirs ou d’engagement bénévole qu’elles proposent.

Parc des Expositions 70 Rue Eugène Sue Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 00

English :

An opportunity for the general public to meet local associations and discover the range of sporting, cultural, leisure and volunteer activities they offer.

German :

Die Gelegenheit für die breite Öffentlichkeit, die lokalen Vereine zu treffen und das breite Spektrum an Sport-, Kultur- und Freizeitaktivitäten oder ehrenamtlichem Engagement zu entdecken, das sie anbieten.

Italiano :

È un’occasione per il pubblico di incontrare le associazioni locali e scoprire la gamma di attività sportive, culturali, ricreative e di volontariato che offrono.

Espanol :

Se trata de una oportunidad para que el público en general conozca a las asociaciones locales y descubra la gama de actividades deportivas, culturales, de ocio y voluntariado que ofrecen.

L’événement Forum des Associations de Montluçon Montluçon a été mis à jour le 2025-09-05 par Montluçon Tourisme