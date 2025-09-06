Forum des associations de Piriac Piriac-sur-Mer
Espace Kerdinio Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Début : 2025-09-06 09:00:00
fin : 2025-09-06 13:00:00
2025-09-06
Rencontrez les acteurs de la vie associative piriacaise. Découvrez les associations sportives, environnementales, culturelles et les activités qu’elles proposent. .
Espace Kerdinio Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 50 19 mairie@piriac-sur-mer.fr
