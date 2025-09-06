Forum des associations de Plougasnou Salle omnisports Plougasnou
Salle omnisports Impasse Pierre de Coubertin Plougasnou Finistère
Début : 2025-09-06 10:00:00
fin : 2025-09-06 16:00:00
2025-09-06
La commune de Plougasnou vous propose de découvrir les activités associatives proposées tout au long de l’année, grâce à ce traditionnel forum des associations de la rentrée.
Présence de nombreuses associations (culture, loisirs, sports,…) et animations sportives. .
