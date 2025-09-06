Forum des associations de Plougasnou Salle omnisports Plougasnou

Forum des associations de Plougasnou Salle omnisports Plougasnou samedi 6 septembre 2025.

Forum des associations de Plougasnou

Salle omnisports Impasse Pierre de Coubertin Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 16:00:00

Date(s) :

2025-09-06

La commune de Plougasnou vous propose de découvrir les activités associatives proposées tout au long de l’année, grâce à ce traditionnel forum des associations de la rentrée.

Présence de nombreuses associations (culture, loisirs, sports,…) et animations sportives. .

Salle omnisports Impasse Pierre de Coubertin Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 67 30 06

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Forum des associations de Plougasnou Plougasnou a été mis à jour le 2025-08-19 par OT BAIE DE MORLAIX