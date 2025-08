Forum des Associations de Pontivy Parc des Expos, halle Safire Pontivy

Parc des Expos, halle Safire 6 Avenue des Cités Unies Pontivy Morbihan

Venez découvrir la richesse du tissu associatif local lors du Forum des associations !

Plus de 130 structures seront présentes pour vous faire découvrir leurs activités sportives, culturelles, solidaires ou artistiques.

Animations, démonstrations, initiations et rencontres rythmeront cette journée conviviale et dynamique. .

