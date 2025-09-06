Forum des associations de Pradines Pradines

Rue des Escrignols Pradines Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 14:00:00

fin : 2025-09-06 18:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Pour sa douzième édition, la Rentrée des Associations Pradinoises confirme la vitalité du tissu associatif local par son dynamisme, sa diversité et sa richesse. Quarante-quatre associations seront présentes à ce rendez-vous devenu incontournable au fil du temps par ses moments d’échange et de convivialité. .

Rue des Escrignols Pradines 46090 Lot Occitanie +33 5 65 20 85 31 coordinateur@ccaspradines.fr

English :

For its twelfth edition, the « Rentrée des Associations Pradinoises » confirms the vitality of the local associative fabric through its dynamism, diversity and richness

German :

In seiner zwölften Ausgabe bestätigt der « Rentrée des Associations Pradinoises » die Vitalität des lokalen Vereinswesens durch seine Dynamik, seine Vielfalt und seinen Reichtum

Italiano :

Per la sua dodicesima edizione, la « Rentrée des Associations Pradinoises » conferma la vitalità del tessuto associativo locale attraverso il suo dinamismo, la sua diversità e la sua ricchezza

Espanol :

En su duodécima edición, la « Rentrée des Associations Pradinoises » confirma la vitalidad del tejido asociativo local por su dinamismo, diversidad y riqueza

