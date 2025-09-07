Forum des associations de Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque

Rue de l’usine Puy-l’Évêque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

2025-09-07

Venez à la rencontre des associations et amicales ! Culture, sport, patrimoine, social … le monde associatif vous attend !

Buvette et restauration dans la salle des fêtes. .

Rue de l’usine Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 5 65 30 81 45

English :

Come and meet our associations and friends! Culture, sport, heritage, social …

German :

Lernen Sie die Vereine und Freundeskreise kennen! Kultur, Sport, Kulturerbe, Soziales …

Italiano :

Venite a conoscere le nostre associazioni e i nostri amici! Cultura, sport, patrimonio, sociale …

Espanol :

Venga a conocer a nuestras asociaciones y amigos Cultura, deporte, patrimonio, social…

