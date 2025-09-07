Forum des associations de Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque
Forum des associations de Puy-l'Evêque Puy-l'Évêque dimanche 7 septembre 2025.
Rue de l'usine Puy-l'Évêque Lot
Gratuit
Début : 2025-09-07 10:00:00
fin : 2025-09-07 18:00:00
2025-09-07
Venez à la rencontre des associations et amicales ! Culture, sport, patrimoine, social ..
Venez à la rencontre des associations et amicales ! Culture, sport, patrimoine, social … le monde associatif vous attend !
Buvette et restauration dans la salle des fêtes.
Rue de l'usine Puy-l'Évêque 46700 Lot Occitanie +33 5 65 30 81 45
English :
Come and meet our associations and friends! Culture, sport, heritage, social …
German :
Lernen Sie die Vereine und Freundeskreise kennen! Kultur, Sport, Kulturerbe, Soziales …
Italiano :
Venite a conoscere le nostre associazioni e i nostri amici! Cultura, sport, patrimonio, sociale …
Espanol :
Venga a conocer a nuestras asociaciones y amigos Cultura, deporte, patrimonio, social…
