Forum des associations de Rouillac Centre Culturel le 27 Rouillac samedi 13 septembre 2025.

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 16:00:00

2025-09-13

Le forum des associations de Rouillac se tiendra le samedi 13 septembre de 10h à 16 au Centre Culturel du 27. Restauration sur place.

Centre Culturel le 27 139 boulevard d’Encamp Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine

English :

The Rouillac associations forum will be held on Saturday September 13 from 10am to 4pm at the Centre Culturel du 27. Catering on site.

German :

Das Forum der Vereine in Rouillac findet am Samstag, den 13. September von 10 bis 16 Uhr im Centre Culturel du 27 statt. Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Il forum delle associazioni di Rouillac si terrà sabato 13 settembre dalle 10.00 alle 16.00 presso il Centre Culturel du 27. Ristorazione in loco.

Espanol :

El foro de asociaciones de Rouillac se celebrará el sábado 13 de septiembre de 10.00 a 16.00 horas en el Centro Cultural del 27. Catering in situ.

