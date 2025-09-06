Forum des Associations de Saint-Cyprien Saint-Cyprien

Forum des Associations de Saint-Cyprien Saint-Cyprien samedi 6 septembre 2025.

Forum des Associations de Saint-Cyprien

Place Sadouillet Perrin Saint-Cyprien Dordogne

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Rendez-vous le samedi 6 Septembre de 14h00 à 18h00 sur la Place Sadouillet Perrin

FORUM DES ASSOCIATIONS stands, animations, initiation

Sport, culture, environnement, jeunesse, art, loisirs …

Buvette du comité des fêtes.

English :

Rendezvous on Saturday, September 6 from 2:00 pm to 6:00 pm on Place Sadouillet Perrin

ASSOCIATION FORUM: stands, entertainment, initiation

Sport, culture, environment, youth, art, leisure …

Fête committee refreshment bar.

German : Forum des Associations de Saint-Cyprien

Treffpunkt am Samstag, den 6. September von 14.00 bis 18.00 Uhr auf dem Place Sadouillet Perrin

FORUM DER VEREINE: Stände, Animationen, Einführungen

Sport, Kultur, Umwelt, Jugend, Kunst, Freizeit …

Getränkeausschank des Festkomitees.

Italiano :

Appuntamento sabato 6 settembre dalle 14:00 alle 18:00 in Place Sadouillet Perrin

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI: stand, eventi, presentazioni

Sport, cultura, ambiente, giovani, arte, tempo libero…

Bar per il ristoro a cura del Comité des Fêtes.

Espanol : Forum des Associations de Saint-Cyprien

Cita el sábado 6 de septiembre de 14.00 a 18.00 h en la Place Sadouillet Perrin

FORO DE LAS ASOCIACIONES: stands, eventos, presentaciones

Deporte, cultura, medio ambiente, juventud, arte, ocio…

Bar de refrescos a cargo del Comité des Fêtes.

L’événement Forum des Associations de Saint-Cyprien Saint-Cyprien a été mis à jour le 2025-08-28 par Périgord Noir Vallée Dordogne