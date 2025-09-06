Forum des Associations de Saint-Cyprien Saint-Cyprien
Forum des Associations de Saint-Cyprien Saint-Cyprien samedi 6 septembre 2025.
Forum des Associations de Saint-Cyprien
Place Sadouillet Perrin Saint-Cyprien Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
Rendez-vous le samedi 6 Septembre de 14h00 à 18h00 sur la Place Sadouillet Perrin
FORUM DES ASSOCIATIONS stands, animations, initiation
Sport, culture, environnement, jeunesse, art, loisirs …
Buvette du comité des fêtes.
Rendez-vous le samedi 6 Septembre de 14h00 à 18h00 sur la Place Sadouillet Perrin
FORUM DES ASSOCIATIONS stands, animations, initiation
Sport, culture, environnement, jeunesse, art, loisirs …
Buvette du comité des fêtes. .
Place Sadouillet Perrin Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 29 28 22
English :
Rendezvous on Saturday, September 6 from 2:00 pm to 6:00 pm on Place Sadouillet Perrin
ASSOCIATION FORUM: stands, entertainment, initiation
Sport, culture, environment, youth, art, leisure …
Fête committee refreshment bar.
German : Forum des Associations de Saint-Cyprien
Treffpunkt am Samstag, den 6. September von 14.00 bis 18.00 Uhr auf dem Place Sadouillet Perrin
FORUM DER VEREINE: Stände, Animationen, Einführungen
Sport, Kultur, Umwelt, Jugend, Kunst, Freizeit …
Getränkeausschank des Festkomitees.
Italiano :
Appuntamento sabato 6 settembre dalle 14:00 alle 18:00 in Place Sadouillet Perrin
FORUM DELLE ASSOCIAZIONI: stand, eventi, presentazioni
Sport, cultura, ambiente, giovani, arte, tempo libero…
Bar per il ristoro a cura del Comité des Fêtes.
Espanol : Forum des Associations de Saint-Cyprien
Cita el sábado 6 de septiembre de 14.00 a 18.00 h en la Place Sadouillet Perrin
FORO DE LAS ASOCIACIONES: stands, eventos, presentaciones
Deporte, cultura, medio ambiente, juventud, arte, ocio…
Bar de refrescos a cargo del Comité des Fêtes.
L’événement Forum des Associations de Saint-Cyprien Saint-Cyprien a été mis à jour le 2025-08-28 par Périgord Noir Vallée Dordogne