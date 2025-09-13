Forum des associations de Saumur Saumur

Forum des associations de Saumur Saumur samedi 13 septembre 2025.

Forum des associations de Saumur

Parc des expo de Saumur Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 18:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Le Forum des associations, organisé par la Ville de Saumur rassemblera des associations saumuroises issues de domaines variés sport, culture, environnement, solidarité, santé, etc.

Cet événement incontournable permet aux associations de se faire connaître, de tisser des liens, et aux visiteurs de découvrir une large offre d’activités, d’adhérer à une structure ou de s’engager comme bénévoles.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 13 septembre 2025 de 10h à 18h. .

Parc des expo de Saumur Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

English :

The Forum des associations, organized by the City of Saumur, will bring together Saumur associations from a wide range of fields: sport, culture, the environment, solidarity, health, and more.

German :

Das von der Stadt Saumur organisierte Forum der Vereine wird Vereine aus Saumur aus verschiedenen Bereichen zusammenbringen: Sport, Kultur, Umwelt, Solidarität, Gesundheit, etc.

Italiano :

Il Forum delle associazioni, organizzato dal Comune di Saumur, riunirà le associazioni locali di diversi settori, tra cui sport, cultura, ambiente, solidarietà e salute.

Espanol :

El Foro de Asociaciones, organizado por el ayuntamiento de Saumur, reunirá a asociaciones locales de ámbitos tan diversos como el deporte, la cultura, el medio ambiente, la solidaridad o la salud.

L’événement Forum des associations de Saumur Saumur a été mis à jour le 2025-08-30 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME