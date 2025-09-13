Forum des associations de Sauzet Sauzet

le bourg Sauzet Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 09:00:00

fin : 2025-09-13 13:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Il s’agit du premier forum des associations sauzétoises.

Au programme initiations sportives, découverte des activités culturelles & de loisirs, et de beaux moments d’échanges avec les bénévoles qui font vivre notre commune.

Que vous soyez curieux, sportif, passionné ou simplement à la recherche d’une nouvelle activité, il y en aura pour tous les goûts.

Une belle occasion de partager, tester et s’inscrire.

Buvette sur place. Vente de gâteaux par l’APE. .

le bourg Sauzet 46140 Lot Occitanie +33 5 65 24 22 22 mairie.sauzet@wanadoo.fr

English :

This is the first forum for Sauzet associations.

On the program: sports initiation, discovery of cultural and leisure activities, and great moments of exchange with the volunteers who bring our town to life.

Whether you’re curious, sporty, passionate or simply looking for a new activity, there’s something for everyone.

A great opportunity to share, try out and sign up.

Refreshment bar on site

German :

Es handelt sich um das erste Forum der Sausaler Vereine.

Auf dem Programm stehen sportliche Einführungen, die Entdeckung von Kultur- und Freizeitaktivitäten und schöne Momente des Austauschs mit den Freiwilligen, die unsere Gemeinde am Leben erhalten.

Ob Sie nun neugierig, sportlich, leidenschaftlich oder einfach auf der Suche nach einer neuen Aktivität sind, es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Eine gute Gelegenheit, sich auszutauschen, zu testen und sich anzumelden.

Erfrischungsgetränke vor Ort

Italiano :

Questo è il primo forum delle associazioni Sauzet.

In programma: avviamento allo sport, scoperta di attività culturali e ricreative e grandi momenti di scambio con i volontari che animano la nostra città.

Che siate curiosi, sportivi, appassionati o semplicemente alla ricerca di una nuova attività, ce n’è per tutti i gusti.

Una grande opportunità per condividere, provare e iscriversi.

Rinfresco in loco

Espanol :

Este es el primer foro de las asociaciones Sauzet.

En el programa: iniciación deportiva, descubrimiento de actividades culturales y de ocio, y grandes momentos de intercambio con los voluntarios que dan vida a nuestra ciudad.

Si eres curioso, deportista, apasionado o simplemente buscas una nueva actividad, hay algo para todos.

Una gran oportunidad para compartir, probar y apuntarse.

Refrescos in situ

