Forum des associations de Savasse place des Anciens combattants Savasse

place des Anciens combattants Salle des fêtes de Savasse Savasse Drôme

Début : 2025-09-05 15:00:00

fin : 2025-09-05 19:00:00

2025-09-05

Les associations savassonnes proposeront et présenteront leurs activités pour l’année 2025-2026.

place des Anciens combattants Salle des fêtes de Savasse Savasse 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Savasson’s associations will propose and present their activities for the year 2025-2026.

German :

Die Savassoner Vereine werden ihre Aktivitäten für das Jahr 2025-2026 vorschlagen und vorstellen.

Italiano :

Le associazioni di Savasson proporranno e presenteranno le loro attività per l’anno 2025-2026.

Espanol :

Las asociaciones de Savasson propondrán y presentarán sus actividades para el año 2025-2026.

