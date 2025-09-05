Forum des associations de Savasse place des Anciens combattants Savasse
Forum des associations de Savasse place des Anciens combattants Savasse vendredi 5 septembre 2025.
Forum des associations de Savasse
place des Anciens combattants Salle des fêtes de Savasse Savasse Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-05 15:00:00
fin : 2025-09-05 19:00:00
Date(s) :
2025-09-05
Les associations savassonnes proposeront et présenteront leurs activités pour l’année 2025-2026.
.
place des Anciens combattants Salle des fêtes de Savasse Savasse 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Savasson’s associations will propose and present their activities for the year 2025-2026.
German :
Die Savassoner Vereine werden ihre Aktivitäten für das Jahr 2025-2026 vorschlagen und vorstellen.
Italiano :
Le associazioni di Savasson proporranno e presenteranno le loro attività per l’anno 2025-2026.
Espanol :
Las asociaciones de Savasson propondrán y presentarán sus actividades para el año 2025-2026.
L’événement Forum des associations de Savasse Savasse a été mis à jour le 2025-08-29 par Montélimar Tourisme Agglomération