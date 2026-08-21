Forum des Associations d’Équemauville Salle Claude et Henri Jeanson Équemauville
samedi 5 septembre 2026 · Salle Claude et Henri Jeanson · Équemauville
Informations pratiques
Équemauville
Forum des Associations d’Équemauville
Salle Claude et Henri Jeanson 22 Le Bourg Équemauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 17:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Forum des associations d’Équemauville
La commune équemauvillaise se dynamise au fil des jours et poursuit son engagement pour faire vivre le village et créer du lien entre les habitants du territoire.
Le samedi 5 septembre 2026, Équemauville organise son premier Forum des Associations, de 10h à 17h, salle Jeanson.
Sport, culture, loisirs, solidarité mieux-être… Venez découvrir la richesse du tissu associatif local, rencontrer le bénévoles et trouver peut-être votre prochaine activité !
Un nouveau rendez-vous pour se rencontrer, partager et faire vivre Équemauville ensemble ! .
Salle Claude et Henri Jeanson 22 Le Bourg Équemauville 14600 Calvados Normandie contact@mairie-equemauville.com
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English : Forum des Associations d’Équemauville
Équemauville Charities Forum
L’événement Forum des Associations d’Équemauville Équemauville a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Honfleur-Beuzeville