Forum des Associations d’Équemauville Salle Claude et Henri Jeanson Équemauville

Informations pratiques

Équemauville

Forum des Associations d’Équemauville

Salle Claude et Henri Jeanson 22 Le Bourg Équemauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Forum des associations d’Équemauville

La commune équemauvillaise se dynamise au fil des jours et poursuit son engagement pour faire vivre le village et créer du lien entre les habitants du territoire.

Le samedi 5 septembre 2026, Équemauville organise son premier Forum des Associations, de 10h à 17h, salle Jeanson.

Sport, culture, loisirs, solidarité mieux-être… Venez découvrir la richesse du tissu associatif local, rencontrer le bénévoles et trouver peut-être votre prochaine activité !

Un nouveau rendez-vous pour se rencontrer, partager et faire vivre Équemauville ensemble ! .

Salle Claude et Henri Jeanson 22 Le Bourg Équemauville 14600 Calvados Normandie contact@mairie-equemauville.com

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English : Forum des Associations d’Équemauville

Équemauville Charities Forum

L’événement Forum des Associations d’Équemauville Équemauville a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Honfleur-Beuzeville