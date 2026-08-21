UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Équemauville

Forum des Associations d’Équemauville Salle Claude et Henri Jeanson Équemauville

samedi 5 septembre 2026 · Salle Claude et Henri Jeanson · Équemauville

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle Claude et Henri Jeanson
Adresse
22 Le Bourg
Ville
14600 Équemauville
Département
Calvados
Tarif

Équemauville

Forum des Associations d’Équemauville

Salle Claude et Henri Jeanson 22 Le Bourg Équemauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Forum des associations d’Équemauville
La commune équemauvillaise se dynamise au fil des jours et poursuit son engagement pour faire vivre le village et créer du lien entre les habitants du territoire.

Le samedi 5 septembre 2026, Équemauville organise son premier Forum des Associations, de 10h à 17h, salle Jeanson.

Sport, culture, loisirs, solidarité mieux-être… Venez découvrir la richesse du tissu associatif local, rencontrer le bénévoles et trouver peut-être votre prochaine activité !

Un nouveau rendez-vous pour se rencontrer, partager et faire vivre Équemauville ensemble !   .

Salle Claude et Henri Jeanson 22 Le Bourg Équemauville 14600 Calvados Normandie   contact@mairie-equemauville.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Forum des Associations d’Équemauville

Équemauville Charities Forum

L’événement Forum des Associations d’Équemauville Équemauville a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Honfleur-Beuzeville

À voir aussi à Équemauville (Calvados)