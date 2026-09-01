AGENDA · Henvic
Forum des associations d’Henvic Henvic
vendredi 18 septembre 2026 · Henvic
Informations pratiques
Henvic
Forum des associations d’Henvic
Sazlle Mariue Jacq Henvic Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18 20:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Forum des associations d’Henvic
Vous souhaitez participer à une activités ou pratiquer un sport en loisir ou compétition pour vous ou vos enfants. Venez rencontrer les membres des associations ! .
Sazlle Mariue Jacq Henvic 29670 Finistère Bretagne +33 2 98 62 81 11
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English :
L’événement Forum des associations d’Henvic Henvic a été mis à jour le 2026-08-31 par OT BAIE DE MORLAIX
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