Informations pratiques

Henvic

Forum des associations d’Henvic

Sazlle Mariue Jacq Henvic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18 20:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Forum des associations d’Henvic

Vous souhaitez participer à une activités ou pratiquer un sport en loisir ou compétition pour vous ou vos enfants. Venez rencontrer les membres des associations ! .

Sazlle Mariue Jacq Henvic 29670 Finistère Bretagne +33 2 98 62 81 11

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English :

L’événement Forum des associations d’Henvic Henvic a été mis à jour le 2026-08-31 par OT BAIE DE MORLAIX