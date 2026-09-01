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AGENDA · Henvic

Forum des associations d’Henvic Henvic

vendredi 18 septembre 2026 · Henvic

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Sazlle Mariue Jacq
Ville
29670 Henvic
Département
Finistère
Tarif

Henvic

Forum des associations d’Henvic

Sazlle Mariue Jacq Henvic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18 20:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Forum des associations d’Henvic
Vous souhaitez participer à une activités ou pratiquer un sport en loisir ou compétition pour vous ou vos enfants. Venez rencontrer les membres des associations !   .

Sazlle Mariue Jacq Henvic 29670 Finistère Bretagne +33 2 98 62 81 11 

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English :

L’événement Forum des associations d’Henvic Henvic a été mis à jour le 2026-08-31 par OT BAIE DE MORLAIX

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