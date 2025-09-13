Forum des associations du 12e, édition 2025 Boulevard de Reuilly Paris

Forum des associations du 12e, édition 2025 Boulevard de Reuilly Paris samedi 13 septembre 2025.

Le 13 septembre, venez retrouver les associations qui font la richesse de notre arrondissement ! Rendez-vous incontournable du 12e pour les habitants et habitantes, quels que soient leurs goûts, leurs âges, leur situation ou leurs envies, le Forum des associations vous permet de découvrir le tissu associatif de l’arrondissement.

Plus de 200 associations seront présentes pour détailler leurs activités, recruter de nouveaux et nouvelles bénévoles, réaliser des animations ou simplement rencontrer les habitants et habitantes du 12earrondissement. Comme chaque année, les associations sont réparties en cinq grandes thématiques et se trouvent sur les cinq villages dédiés :

Environnement, engagement et vie locale

Santé et solidarités

Culture et pratiques artistiques

Sports et loisirs

Jeunesse et éducation populaire

Le programme de l’édition 2025

Forum des Associations du 12e : Un village Récup’ et Répar’à ne pas manquer !la Mairie du 12e vous invite sur le village Récup’ et Répar’ du Forum des Associations du 12e !

Cette rentrée, ne jetez pas les objets qui vous sont devenus inutiles et dont vous souhaiteriez vous débarrasser. S’ils sont en état de trouver une seconde vie venez plutôt les recycler ou apprendre à les réparer gratuitement. Les associations présentes et leurs bénévoles se feront un plaisir de les collecter ou de vous aider à les remettre en état : petit électroménager, vélos… Non seulement vous prolongerez la durée de vie de vos biens, mais vous contribuerez également à réduire les déchets et à préserver les ressources naturelles !

Initiation skate et roller

Animé par l’associationComité Roller et Skateboard Paris (CRSP) , un espace de glisse sera présent tout au long de la journée sur le boulevard Reuilly. Petits et grands venez pratiquer en toute sécurité avec l’aide des animateur.trices présent.es sur place !10h – 18h Matériel (skate, rollers, rampes) et protections fournis.

Initiation à la boxe française



Cette année, l’associationParis Savate Boxe Française (PSBF)vous propose des initiations de boxe tout public sur un ring gonflabledélimitant ainsi un espace de pratique spécifique et sécurisé.10h -18h Matériel (gants de boxe) fournis.

Espace sport : découvrez le programme

Pendant toute la durée du forum, nous vous proposons des animations et démonstrations sportives dansl’espace sport :

Ping-pong avec l‘Espérance de Reuilly – Venez vous mesurer au robot lanceur de balles !

Badminton avec l’EBPS 12 et Linnam

Espace Familles

Associations Vaisseau-Mères et Môm’ Frenay

Initiation à la linogravure

L’association Vaisseau-mères, dédiée à l’épanouissement des mères pendant le post-partum, vous propose de prendre un temps rien que pour vous en participant à un atelier d’initiation à la linogravure, une technique d’impression sur papier et textile. Tout sera prévu pour vous accueillir avec votre bébé pour que vous puissiez profiter de ce moment et échanger avec d’autres mamans du quartier !

Le matériel est fourni. N’hésitez pas à apporter des objets (papier ou textiles) que vous souhaitez customiser : sac, pochon, lange, body…

Ateliers arts plastiques

L’associationLe Canapé Noirorganise des ateliers libres d’arts plastiques sur place dès 10h. Retrouvez les pour un atelier collage !

Initiation aux premiers secours

LaProtection Civile de Paris Seinesera présente tout au long de la journée. Passez les voir pour vous initier aux premiers secours et en savoir plus sur leur activités.

Atelier « savoir Rouler »

LeParis Cycliste Olympique sera présent à partir de 12h pour un atelier « savoir rouler à vélo » ! Les ateliers sont destinés à un public jeune (entre 9 et 13 ans).Venez apprendre la pratique du vélo avec eux !Vélos fournis sur place.12h – 18h.

Le forum des associations du 12e se tiendra samedi 13 septembre 2025 de 10h à 18h sur le boulevard de Reuilly, entre le métro Daumesnil et le métro Dugommier

Le samedi 13 septembre 2025

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Boulevard de Reuilly Boulevard de Reuilly 75012 Paris

