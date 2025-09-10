FORUM DES ASSOCIATIONS DU MONT LOZÈRE Salle des fêtes Mont Lozère et Goulet

FORUM DES ASSOCIATIONS DU MONT LOZÈRE Salle des fêtes Mont Lozère et Goulet mercredi 10 septembre 2025.

FORUM DES ASSOCIATIONS DU MONT LOZÈRE

Salle des fêtes Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10

fin : 2025-09-10

Date(s) :

2025-09-10

La Communauté de Communes Mont Lozère organise le forum des associations du bassin du Mont Lozère le mercredi 10 septembre de 17h à 20h

Venez rencontrer les associations locales

Verre de l’amitié offert

Inscription assos 04.66.31.68.85 ou rmiraglio@ccmontlozere.fr

Salle des fêtes Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 31 68 85 rmiraglio@ccmontlozere.fr

English :

The Mont Lozère Community of Communes is organizing the Mont Lozère Basin Associations Forum on Wednesday September 10 from 5pm to 8pm

Come and meet local associations

Glass of friendship offered

Association registration: 04.66.31.68.85 or rmiraglio@ccmontlozere.fr

German :

Die Communauté de Communes Mont Lozère organisiert am Mittwoch, den 10. September von 17 bis 20 Uhr das Forum der Vereine im Becken des Mont Lozère

Kommen Sie und lernen Sie die lokalen Vereine kennen

Ein Glas der Freundschaft wird angeboten

Anmeldung für Vereine: 04.66.31.68.85 oder rmiraglio@ccmontlozere.fr

Italiano :

La Comunità dei Comuni del Mont Lozère organizza il Forum delle Associazioni del Bacino del Mont Lozère mercoledì 10 settembre dalle 17.00 alle 20.00

Venite a conoscere le associazioni locali

Offerta di un bicchiere di amicizia

Iscrizione associazioni: 04.66.31.68.85 o rmiraglio@ccmontlozere.fr

Espanol :

La Mancomunidad del Mont Lozère organiza el Foro de Asociaciones de la Cuenca del Mont Lozère el miércoles 10 de septiembre de 17.00 a 20.00 horas

Venga a conocer a las asociaciones locales

Se ofrece una copa de amistad

Inscripción de asociaciones: 04.66.31.68.85 o rmiraglio@ccmontlozere.fr

