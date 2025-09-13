Forum des associations du quartier île de Nantes Maison de quartier de l’Ile de Nantes Nantes

Forum des associations du quartier île de Nantes Maison de quartier de l’Ile de Nantes Nantes samedi 13 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-13 10:00 – 16:00

Gratuit : oui Tout public

Vous cherchez une activité pour la rentrée ?Venez rencontrer les associations et les bénévoles de votre quartier lors d’un temps festif à la Maison de quartier de l’Ile de Nantes le samedi 13 septembre de 10h à 16h.Plus d’information sur metropole.nantes.fr/rentree-associative

Maison de quartier de l’Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 74 02 52 https://www.accoord.fr/nc_centre/mq-de-lile/ ile@accoord.fr https://metropole.nantes.fr/actualites/c-est-bientot-la-rentree-associative