Forum des associations du Village de Luynes (Aix-en-Provence) Luynes Aix-en-Provence

Forum des associations du Village de Luynes (Aix-en-Provence)

Samedi 13 septembre 2025 de 9h à 13h. Luynes Avenue Robert Daugey Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-13 09:00:00

fin : 2025-09-13 13:00:00

2025-09-13

Sport, loisirs, social, culture … Venez rencontrer et échanger avec les associations de Luynes !



Apéritif offert par Luynes en Fêtes

Les assos. souhaitant s’y joindre doivent s’inscrire auprès du comité. .

Luynes Avenue Robert Daugey Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 51 22 02 80 comite@luynesenfetes.fr

English :

Sport, leisure, social, culture? Come and meet Luynes’ associations!



Aperitif offered by Luynes en Fêtes

German :

Sport, Freizeit, Soziales, Kultur? Treffen und tauschen Sie sich mit den Vereinen von Luynes aus!



Von Luynes en Fêtes angebotener Aperitif

Italiano :

Sport, tempo libero, sociale, cultura? Venite a conoscere le associazioni di Luynes!



Aperitivo offerto da Luynes en Fêtes

Espanol :

¿Deporte, ocio, social, cultura? ¡Venga a conocer las asociaciones de Luynes!



Aperitivo ofrecido por Luynes en Fêtes

