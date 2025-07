Forum des associations Ebersheim

Forum des associations Ebersheim dimanche 7 septembre 2025.

Forum des associations

52 rue de Muttersholtz Ebersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-09-07 09:00:00

fin : 2025-09-07 12:00:00

2025-09-07

Venez découvrir les associations de la commune et discutez avec leurs membres

Venez découvrir les associations de la commune et discutez avec leurs membres.

52 rue de Muttersholtz Ebersheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 72 11 mairie@ebersheim.fr

English :

Come and discover the local associations and talk to their members

German :

Lernen Sie die Vereine der Gemeinde kennen und sprechen Sie mit ihren Mitgliedern

Italiano :

Venite a scoprire le associazioni locali e a parlare con i loro membri

Espanol :

Venga a informarse sobre las asociaciones locales y a hablar con sus miembros

L’événement Forum des associations Ebersheim a été mis à jour le 2025-07-21 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme