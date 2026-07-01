Informations pratiques

Ebersheim

Forum des associations

52 rue de Muttersholtz Ebersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06 09:00:00

fin : 2026-09-06 12:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Venez découvrir les associations de la commune et discutez avec leurs membres

Venez découvrir les associations de la commune et discutez avec leurs membres. 0 .

52 rue de Muttersholtz Ebersheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 72 11

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English :

Come and discover the local associations and talk to their members

L’événement Forum des associations Ebersheim a été mis à jour le 2026-07-01 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme