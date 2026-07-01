Forum des associations Ebersheim
dimanche 6 septembre 2026 · Ebersheim
Informations pratiques
Ebersheim
Forum des associations
52 rue de Muttersholtz Ebersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06 12:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Venez découvrir les associations de la commune et discutez avec leurs membres
Venez découvrir les associations de la commune et discutez avec leurs membres. 0 .
52 rue de Muttersholtz Ebersheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 72 11
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English :
Come and discover the local associations and talk to their members
L’événement Forum des associations Ebersheim a été mis à jour le 2026-07-01 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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