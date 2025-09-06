Forum des associations Ébreuil

Forum des associations Ébreuil samedi 6 septembre 2025.

Forum des associations

Jardin des Charitains Ébreuil Allier

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-09-06 14:00:00

fin : 2025-09-06 18:00:00

Date(s) :

2025-09-06

C’est l’occasion de découvrir des associations variées et de trouver celle qui vous permettra de vous engager dans la vie de la commune. Rendez-vous à la Salle Armand Pradel en cas de mauvais temps.

Jardin des Charitains Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 71 33

English :

It’s an opportunity to discover a wide range of associations and find the one that will enable you to get involved in community life. Meet at the Salle Armand Pradel in case of bad weather.

German :

Dies ist die Gelegenheit, verschiedene Vereine zu entdecken und denjenigen zu finden, mit dem Sie sich im Leben der Gemeinde engagieren können. Bei schlechtem Wetter treffen Sie sich in der Salle Armand Pradel.

Italiano :

È un’occasione per scoprire un’ampia gamma di associazioni e trovare quella che vi permetterà di partecipare alla vita locale. Appuntamento alla Salle Armand Pradel in caso di maltempo.

Espanol :

Es una oportunidad para descubrir un amplio abanico de asociaciones y encontrar la que le permitirá implicarse en la vida local. Reunión en la Salle Armand Pradel en caso de mal tiempo.

L’événement Forum des associations Ébreuil a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de tourisme Val de Sioule