Forum des associations Salle des fêtes Épargnes
samedi 5 septembre 2026 · Salle des fêtes · Épargnes
Informations pratiques
Épargnes
Forum des associations
Salle des fêtes Place de la Mairie Épargnes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 17:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Les associations de la Commune d’Épargnes vous donnent rendez-vous à la salle des fêtes pour le Forum des associations.
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Salle des fêtes Place de la Mairie Épargnes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 72 50 mairie@epargnes.fr
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English :
The community organizations of the town of Épargnes invite you to join them at the community hall for the Community Organizations Fair.
L’événement Forum des associations Épargnes a été mis à jour le 2026-07-30 par Royan Atlantique
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