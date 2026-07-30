Forum des associations Salle des fêtes Épargnes

Informations pratiques

Épargnes

Forum des associations

Salle des fêtes Place de la Mairie Épargnes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Les associations de la Commune d’Épargnes vous donnent rendez-vous à la salle des fêtes pour le Forum des associations.

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Salle des fêtes Place de la Mairie Épargnes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 72 50 mairie@epargnes.fr

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English :

The community organizations of the town of Épargnes invite you to join them at the community hall for the Community Organizations Fair.

L’événement Forum des associations Épargnes a été mis à jour le 2026-07-30 par Royan Atlantique