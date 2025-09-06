Forum des associations Complexe sportif de la chapelle Erquy

Forum des associations Complexe sportif de la chapelle Erquy samedi 6 septembre 2025.

Forum des associations

Complexe sportif de la chapelle 4 Rue de la Ville Louis Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 15:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Le forum des associations est le moment idéal pour les nouveaux arrivants de découvrir nos associations et pour tous les habitants de s’inscrire à de nouvelles activités en rencontrant les responsables qui sauront les renseigner. Les associations présentes proposent des activités culturelles, sportives, environnementales, solidaires ou de loisirs et pour tous les âges. .

Complexe sportif de la chapelle 4 Rue de la Ville Louis Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 64 64

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Forum des associations Erquy a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André