Forum des associations Espace Jean-Marie Guichard Espace Jean-Marie Guichard Mours-Saint-Eusèbe vendredi 5 septembre 2025.
Espace Jean-Marie Guichard 2 rue du Sabotier Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Début : 2025-09-05 17:00:00
fin : 2025-09-05 19:30:00
2025-09-05
Le forum des associations de Mours-saint-Eusèbe se tiendra en fin de journée à l’espace Jean-Marie Guichard.
Espace Jean-Marie Guichard 2 rue du Sabotier Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 17 73 mairie@mourssainteusebe.fr
English :
The Mours-saint-Eusèbe associations forum will be held at the end of the day at the Espace Jean-Marie Guichard.
German :
Das Forum der Vereine von Mours-saint-Eusèbe findet am Ende des Tages im Espace Jean-Marie Guichard statt.
Italiano :
Il forum delle associazioni di Mours-saint-Eusèbe si terrà alla fine della giornata presso l’Espace Jean-Marie Guichard.
Espanol :
El foro de asociaciones Mours-saint-Eusèbe se celebrará al final de la jornada en el Espace Jean-Marie Guichard.
