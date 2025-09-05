Forum des associations Espace Jean-Marie Guichard Espace Jean-Marie Guichard Mours-Saint-Eusèbe

Espace Jean-Marie Guichard 2 rue du Sabotier Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Début : 2025-09-05 17:00:00

fin : 2025-09-05 19:30:00

2025-09-05

Le forum des associations de Mours-saint-Eusèbe se tiendra en fin de journée à l’espace Jean-Marie Guichard.

Espace Jean-Marie Guichard 2 rue du Sabotier Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 17 73 mairie@mourssainteusebe.fr

English :

The Mours-saint-Eusèbe associations forum will be held at the end of the day at the Espace Jean-Marie Guichard.

German :

Das Forum der Vereine von Mours-saint-Eusèbe findet am Ende des Tages im Espace Jean-Marie Guichard statt.

Italiano :

Il forum delle associazioni di Mours-saint-Eusèbe si terrà alla fine della giornata presso l’Espace Jean-Marie Guichard.

Espanol :

El foro de asociaciones Mours-saint-Eusèbe se celebrará al final de la jornada en el Espace Jean-Marie Guichard.

