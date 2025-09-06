Forum des Associations et de la Jeunesse Promenade de la Digue Nyons

Forum des Associations et de la Jeunesse

Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons Drôme

Début : 2025-09-06 13:00:00

fin : 2025-09-06 18:00:00

2025-09-06

Cette rencontre très attendue des nyonsais et des bénévoles qui œuvrent, chaque jour, au sein des associations et durant toute l’année, marquera le lancement d’une nouvelle saison associative.

Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 50 24 g.berard@nyons.com

English :

This eagerly-awaited meeting between the people of Nyons and the volunteers who work every day in the associations throughout the year, will mark the launch of a new associative season.

German :

Dieses von den Nyonsais und den Freiwilligen, die jeden Tag in den Vereinen und das ganze Jahr über tätig sind, mit Spannung erwartete Treffen wird den Startschuss für eine neue Vereinssaison markieren.

Italiano :

Questo atteso incontro tra la popolazione di Nyons e i volontari che lavorano ogni giorno nelle associazioni durante tutto l’anno segnerà l’avvio di una nuova stagione per le associazioni.

Espanol :

Este esperado encuentro entre los habitantes de Nyons y los voluntarios que trabajan a diario en las asociaciones durante todo el año marcará el inicio de una nueva temporada para las asociaciones.

