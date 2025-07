Forum des associations et des bénévoles Halle des 3 sources Bourg-lès-Valence

Forum des associations et des bénévoles Halle des 3 sources Bourg-lès-Valence dimanche 7 septembre 2025.

Forum des associations et des bénévoles

Halle des 3 sources 106 Chemin du Valentin Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-09-07 17:30:00

Date(s) :

2025-09-07

Ce rendez-vous incontournable, permet chaque année de découvrir les associations de la ville sports, pratiques artistiques, vie des quartiers, loisirs familiaux, cultures du monde, solidarité, prévention santé, aide aux handicaps…

Halle des 3 sources 106 Chemin du Valentin Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 45 45 accueilmairie@bourg-les-valence.fr

English :

Every year, this not-to-be-missed event is an opportunity to discover the town’s associations: sports, artistic practices, neighbourhood life, family leisure activities, world cultures, solidarity, preventive health care, help for the disabled, etc

German :

Diese unumgängliche Veranstaltung bietet jedes Jahr die Möglichkeit, die Vereine der Stadt zu entdecken: Sport, Kunst, Leben in den Stadtvierteln, Familienfreizeit, Weltkulturen, Solidarität, Gesundheitsvorsorge, Hilfe für Behinderte?

Italiano :

Ogni anno, questo evento imperdibile è un’occasione per scoprire le associazioni cittadine: sport, pratiche artistiche, vita di quartiere, attività di svago per le famiglie, culture del mondo, solidarietà, prevenzione sanitaria, assistenza ai disabili, ecc

Espanol :

Cada año, esta cita ineludible es la ocasión de descubrir el asociacionismo de la ciudad: deporte, prácticas artísticas, vida de barrio, ocio familiar, culturas del mundo, solidaridad, prevención sanitaria, ayuda a los discapacitados, etc

