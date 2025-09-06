Forum des associations et des loisirs Gymnase intercommunal Cérences

samedi 6 septembre 2025.

Gymnase intercommunal D35 Cérences Manche

Tarif : – –

Début : 2025-09-06 09:30:00

fin : 2025-09-06 12:30:00

2025-09-06

Venez découvrir le dynamisme des associations cérençaises lors du forum des associations des loisirs.

Vous pourrez en profiter pour obtenir des renseignements sur les activités de loisirs, sportives, culturelles ou autres.

De quoi vous donner envie de vous lancer dans une nouvelle activité ou, pourquoi pas, de vous engager dans la vie associative ! .

Gymnase intercommunal D35 Cérences 50510 Manche Normandie +33 2 33 51 95 47 mairie@cerences.fr

