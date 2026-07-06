Forum des associations et des loisirs Saint-Nicolas-d’Aliermont
samedi 5 septembre 2026 · Saint-Nicolas-d'Aliermont
Informations pratiques
Saint-Nicolas-d’Aliermont
Forum des associations et des loisirs
199 Rue de Milan Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 18:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Samedi 5 septembre de 10h à 18h, rendez-vous aux Ateliers Pons (199 rue de Milan) à Saint-Nicolas-d’Aliermont pour le Forum des associations et des loisirs.
Tout au long de la journée, venez rencontrer les associations du territoire, découvrir leurs activités grâce aux stands d’information, démonstrations et animations, et échanger avec leurs bénévoles.
Que vous soyez à la recherche d’une nouvelle activité sportive, culturelle ou de loisirs, c’est l’occasion idéale pour trouver votre future passion, vous inscrire et partager un moment convivial.
Entrée gratuite. .
199 Rue de Milan Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie communication@mairie-sna.fr
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English : Forum des associations et des loisirs
L’événement Forum des associations et des loisirs Saint-Nicolas-d’Aliermont a été mis à jour le 2026-07-06 par Communauté de communes des Falaises du Talou
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